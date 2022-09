Achter de oranje brandweerauto zag je nog het piekerige haar van een jongetje

Beeld Sjoukje Bierma

Nog altijd speur ik naar de blauwe trapauto uit mijn jeugd.

Ik geloof niet dat ik blijer ben geweest dan op het moment dat mijn moeder haar handen voor mijn ogen vandaan haalde en ik midden in de kamer die blauwe trapauto zag staan.

Ik werd vier. Ik heb er nog drie foto’s van. Ik leefde een tijd in die auto.

Prachtig karretje, met een zwart-witgeblokte baan over de motorkap. Een racemonster.

Ik moest huilen omdat mijn broertje er ook een rondje in mocht rijden.

Op de enorme rommelmarkt in Gent had ie zomaar kunnen staan. Van zolder gehaald. Eindelijk afstand van gedaan. Niet eens afgestoft. Een paar euro. Neem maar mee.

Vooralsnog zagen we pluizige truien.

Een oude, Duitse grammofoonplaat met soldatenliederen.

Heel veel wielershirts uit de jaren negentig.

Een man met een verzameling spaarpotten die een grap maakte die ik niet begreep.

M. stootte me aan. Achter ons een stel waarvan de man een buggy duwde met daarin een heel grote, oranje brandweerauto.

Achter de auto zag je nog het piekerige haar van een jongetje.

We lieten ze passeren. Het jongetje hield de brandweerauto, met uitschuifbare ladders en brandweerslangetjes, heel goed bij het dak vast. De brandweerauto was zo lang dat de handen van het jongetje de voor- en achterkant niet konden omvatten.

Er zaten plastic brandweermannetjes in, met zwarte helmen.

De brandweerauto was niet meer nieuw. Er zaten vegen op het oranje plastic, en er ontbrak een wieltje.

Maar het gezicht van het jongetje was een grote lach.

Ook de vader straalde. (Ik zag tot mijn vreugde dat hij een wieltje in zijn hand had.)

Verderop greep een meisje naar een viezig knuffelgirafje.

Ze keek smekend naar haar moeder.

Maar het girafje mocht niet mee.

De moeder moest lichte dwang op het meisje uitoefenen om haar het beest weer neer te laten leggen voor ze verder liepen. Ze keek, aan de hand van haar moeder, nog een paar keer om.

Overal glansde het blauw, maar mijn trapauto zag ik niet.

(Goed. Dan vind ik die blauwe trapauto. Ik geef er acht euro aan uit. Achter in de auto, mee naar huis. En dan staat ie boven, onder het schuine dak, tussen de slaapzakken, koffers, een shopper met kleerhangers, tassen met te kleine kleren van de meiden, en de kerstspullen. Ga ik er dan af en toe een kwartiertje naar zitten kijken?)

We dronken koffie en aten croissants in een hofje met grote tafels en een podium versierd met stropdassen waar velen deze late zondagochtend al aan het bier zaten.

Een man had een grote Albert Heijntas vol met stripboeken naast zich staan. Hij wilde er telkens een uitpakken, maar dat mocht niet van zijn vrouw. Hij nipte ongeduldig van zijn cola.

Vlak voor we de markt verlieten, vond M. haar schoenen met de juiste punten, en ik een overhemd van kriebelige stof.

Op weg naar de auto zagen we in de Coupure een pluchen pandabeer drijven.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.