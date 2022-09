“Ik had het gisteren al koud.”

“De winter van ontevredenheid komt eraan.”

“Ik keek naar mijn thermostaat en dacht: jij moet verdomme lager voor Zelenski. En weet je wat mijn thermostaat zei? Hij zei: ‘Fuck Zelenski! Die Zelenski moet het zelf maar uitzoeken! Wat moet ik met dat gesodemieter tweeduizend kilometer verderop?’ Wat vind je daarvan, Holman?”

“Dat is geen aardige thermostaat. Mijn thermostaat zei: ‘Poetin is een smerige gewelddadige terrorist die de jeugd van zijn land offert voor zijn eigen illusies. Iemand die Zelenski verwijt wat hijzelf is: een nazi.’”

“O, jij hebt zeker zo’n heel dure bekakte thermostaat die niet naar de voedselbank hoeft.”

“Hij is zuinig inderdaad.”

“Die zuinigheid veroorzaakt een atoomaanval, Holman.”

“Jouw bange thermostaat laat de Nord-Streamleidingen ontploffen.”

“Dat is nog onbekend.”

“O ja? Jij weet net zo goed als ik wie die leidingen liet exploderen. Poetin. Bijna een aanval op Navogrondgebied. Nu kan er geen gas meer door de pijpleiding, en stijgen de prijzen. En dan is jouw conclusie: ik ga niet lijden voor Zelenski. Aan welke kant sta jij als we in een wereldoorlog terechtkomen?”

“Aan de kant van de bejaarden die koud en hongerig zijn. En jij?”

“Aan de kant van Oekraïne.”

“Ach, wat maakt zo’n atoombom nou uit? Ze willen hem in zee laten ontploffen. Hoeveel atoombommen zijn er al niet in zee tot ontploffing gebracht? Al twintig op en bij het eiland Bikini, weet je nog? Atoomproeven...”

“Dit zeg je om mij te treiteren. Mijn ouders hebben hun vrijheid aan die bom te danken en...”

“Sentimenteel gelul. Jij bent als je thermostaat. Kil. Je bent zo’n duur ding dat ik me niet kan permitteren. Jij weet alles zo goed en ik kan niks zeggen, want mensen zoals jij, Holman, weten alles zogenaamd beter. En beter, dat is: met meer woorden. Jij maakt je druk om het klimaat, maar je ziet niet dat je oude buurman tot een uitstervend ras behoort. Ja, een uitstervend ras, maar als ik dat zeg, ben ik een racist, hahaha...”

“Hoezo?”

“Ach, ik zeg maar niks. Maar als ik iets zeg, over de politiek of zo, komt er weer een breedbekkikker overheen en voel ik me lullig. De tocht naar de voedselbank is geplaveid met vernedering en leg ik zwijgend af. Hoe zeg ik dat, Holman? Maar ik zet de thermostaat wel uit. Wij hadden vroeger ook geen thermostaat. Alleen een kolenkachel.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

