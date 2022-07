Ach jongen, laat je toch niet voor geweld op pad sturen

Ach, betreurenswaardige jongen die overweegt zich als geweldsman te lenen aan de puissant rijke cokebaronnen: lees op zijn minst even dit stukje – en laat je plan varen.

Alleen al deze week passeerden strafzaken mijn revue waarin de ene na de andere twintiger als kanonnenvoer werd ingezet voor grof geweld. Niet één kreeg het fortuin aan bloedgeld waarom het ooit was te doen. Ie-der-een stond onder extreme druk, zonder de kans nog uit de greep van de bende te komen.

Het bekendst is de benarde situatie waarin de vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries zich hadden gemanoeuvreerd. Werkelijk niemand zal medelijden hebben, maar daar gaat het me hier niet om. Het gaat om de manier waarop ook zij als voetvolk werden stukgegooid. Pas in de paniekerige drie kwartier na de moord op Peter kwamen ze erachter dat geen tweede vluchtauto was geregeld en geen onderduikadres. Nu moeten ze levenslang vrezen.

De man die ze volgens justitie in ijzingwekkend berichtenverkeer van afstand had aangejaagd, was zelf bang ‘onder de groene zoden te belanden’ als hij weigerde de moord te coördineren, schreef hij het duo.

Eerder was hij volgens justitie al in de tang genomen om een ex-zwager van Ridouan Taghi invalide te laten schieten (‘de hond’, in diens terminologie). Taghi’s neef zou hem hebben geschreven dat hij moest ‘shooten op handen en knieën’. Dat ging niet vlot genoeg. De neef: ‘Ik geef jouw tot 00.00 uur aankomende nacht. Is die man niet gehandicapt en is klus niet goed gegaan, ga ik zelf op jouw hond en kat jagen en ga zorgen dat je je leven zwaaaar gaat haten en voelen.’ Later: ‘Als jij niet al jouw fouten gaat goedmaken, laat ik alles en iedereen slapen van jouw’. De ex-zwager vluchtte. Vanwege die mislukking zal de opdracht zijn gevolgd de moord op Peter aan te sturen.

Twintiger ‘Toet’ die in 2017 een rivaal van Taghi moest liquideren, kreeg te horen dat hij ‘strontpraat’ verkocht toen het doelwit niet naar buiten kwam. Hij en zijn maatje moesten maar met hun automatische wapen en pistolen het huis in rennen en iedereen doodschieten. Of moest Taghi die hoerenzoon zelf komen doodschieten? Uiteindelijk schoot Toet de man dood toen die in zijn auto naast zijn dochtertje zat. Zijn compagnon en hij kregen de vluchtauto niet aan de praat en kregen 22 jaar cel.

Geloof deze oude man nou maar: ik heb stapels voorbeelden. Met deze klussen voor de drugslords die eerst gouden bergen beloven, is he-le-maal niets te winnen.

Te verliezen wel. Alles, als ik het ruwweg afrond.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.