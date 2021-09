Aankomend publiekslieveling Daramy verdient een eigen yell - maar welke?

Mohamed Daramy heeft zijn eerste doelpunt erin liggen. Attractieve speler, lekkere versnelling. Leuke gast ook, met een mooie glimlach. Zegt de juiste charmante dingen over Ajax, het publiek en het grote stadion. Kortom: publiekslieveling in spe.

Enige haast is dus geboden: die jongen moet een yell hebben, een eigen leidmotief, zoals rond 1995 elke speler er eentje had (Marc Overmars vond de zijne, het ‘miep-miep’ van tekenfilmheld Roadrunner, trouwens niet leuk, omdat hij zich erdoor gereduceerd voelde tot hardlopertje, zo liet hij onlangs aan Ajax Life weten).

Bij Daramy is er nog een complicatie: je spreekt zijn naam anders uit dan we aanvankelijk dachten. Nederlanders, Amsterdammers in het bijzonder, zijn bij twijfel geneigd om de klemtoon op de middelste lettergreep te leggen, zelfs al hoort ie daar niet (Arnésen, Mitéa), en er een yell op de melodie van Volare tegenaan te gooien (Litmanen, Finidi).

In Daramy blijkt de klemtoon op de laatste lettergreep te liggen. Het rijmt op ‘broodje brie’ en ‘wie o wie’. Zoiets kan droevige gevolgen hebben. Evert ten Napel stuurde ooit de PSV-aanhang het bos in door hun nieuwe spits Romarío te noemen, uitgesproken als een lijnvlucht van de Italiaanse naar de Braziliaanse metropool. Het bleek Romário te zijn; ze zijn er nog steeds van in de war.

Daramy valt klemtoontechnisch in de categorie Oleguer en Magallán, die om evidente redenen nooit een eigen yell kregen. Nu moeten we out of the box denken. De AZ-fans hebben met dit bijltje gehakt (Boadu), maar AZ imiteren? Dat is alsof U2 zijn toevlucht neemt tot een cover van Nick & Simon. Beginnen we niet aan.

Iets op de melodie van Do Re Mi uit The Sound of Music? ‘Oeh-ah Daramy’ à la Pettersson? Of gaan we experimenteel aan de slag, wetend dat tientallen woorden van het type anarchie en tirannie op Daramy rijmen?

De werkgroep-Daramy is hierbij opgericht.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.