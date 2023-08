Aan het ‘schoppen tegen heilige huisjes’ van Pegida heeft echt niemand iets

Om de zoveel tijd duikt die rare vogel van Pegida weer op: de voor belastingontduiking veroordeelde wapenhandelaar Edwin Wagensveld, die zichzelf elke keer moet overtreffen en weer iets anders moet verzinnen om een paar heethoofden uit de moslimgemeenschap uit de tent te lokken – die daar als beroepsgekwetsten zeer gevoelig voor zijn.

In 2018 wist Wagensveld het nieuws te halen door aan te kondigen in varkenskostuum speklappen te willen braden voor de deur van een Amsterdamse moskee. In 2022 wilde hij bij een demonstratie in Rotterdam een koran verbranden. Dat laatste streek zoveel ‘booslims’ tegen de haren in dat de heer Wagensveld tegenwoordig niet eens meer creatief hoeft te zijn bij het bedenken van zijn triestige acties.

Afgelopen weekend zal hij gedacht hebben: misschien happen die domme moslims ook wel als ik die koran alleen verscheur in plaats van verbrand, maar dan wel voor de deur van de Turkse ambassade in Den Haag. En ja hoor: weer bleken de tenen kilometerslang. De Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur werd in de Turkse hoofdstad Ankara op het matje geroepen.

En dat terwijl er islamitisch gezien niets mis is met het verscheuren of verbranden van een koran: ik leerde nog op de moskee vroeger dat je een koran nooit mag weggooien en het boek juist moet verbranden als je het niet meer wilt hebben. Ik vrees dat de booslims zich opwinden om niets.

Ik zou er zo graag respect voor willen hebben dat iemand de moed heeft om tegen heilige huisjes te schoppen, religieuze mensen een spiegel voor te houden en hen aan het denken te zetten. Om ze te leren dat niet beledigd willen worden geen recht is, en dat vrijheid ook inhoudt dat de ander jouw ideologie mag bekritiseren of belachelijk mag maken.

Ware het niet dat wat Pegida doet zo ontzettend laag, haatdragend en weinig constructief is. ‘Erdogan is een hoerenzoon!’ riep Wagensveld herhaaldelijk voor de Turkse ambassade. Dat is niet alleen feitelijk incorrect, het is zo weinig smaakvol, net als het woordje ‘geitenneukers’ dat minimaal vijf keer per minuut uit zijn mond valt. Zijn uitlatingen zijn doordrenkt van onverbloemd racisme; een regelrechte schande dat deze man ‘de islamkritiek’ vertegenwoordigt.

Hier heeft niemand wat aan: de onderdrukte vrouwen niet, de afvallige ex-moslims niet, de moslimhomo diep in de kast niet en de schrijver, cartoonist of journalist die z’n werk niet kan uitoefenen door bedreigende booslims, ook niet.

Het is een grijsgedraaid trucje van deze meneer: met een grote stok in de bijenkorf roeren tot de bijen massaal achter je aankomen, en dan verongelijkt gillen dat je het slachtoffer bent van de kwaadwillende bijen. Als iemand die het gesprek over misstanden in de moslimgemeenschap juist wel wil openbreken, vind ik dit soort figuren doodvermoeiend. Hun acties zijn contraproductief en halen niets uit.

Bovendien slaat zijn geklaag nergens op, want er is niemand die hem een strobreed in de weg legt als hij een koran wil verscheuren. Demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz heeft al verklaard dat ze Wagensvelds actie onsmakelijk vindt, maar die hem niet zal verbieden. Alleen de kneuzen van Denk hebben Kamervragen gesteld en voorgesteld koranverbrandingen te verbieden, net als zoals ze een tijdje terug Mohammedcartoons wilden verbieden. Maar gelukkig neemt niemand hen serieus.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl