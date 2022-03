Aan het afzetlint bij de twee trieste gijzelingen in 20 jaar

Twee keer in 20 jaar was Amsterdam het toneel van alleszins trieste gijzelingen, twee keer deed ik verslag aan het afzetlint. Wat was veel anders, door dat tijdsbestek van twee decennia natuurlijk, maar wat was toch ook veel hetzelfde.

Abdel Rahman Akkad (27) was vorige week in de Apple Store aan het Leidseplein een waarschijnlijk verwarde, letterlijk kansloze gijzelnemer – exact zoals op 11 maart 2002 de getormenteerde John Roerhorst (59) in de Rembrandttoren.

Over de gijzeling in de Apple Store hoef ik hier weinig te herhalen, die staat op uw netvlies. Abdel Rahman Akkad hield met een pistoolmitrailleur, een pistool en een geknutseld bomvest vijf uur lang een klant in de greep, en zonder dat te beseffen ook vier doodsbange anderen in een bezemkast, plus zo’n 65 op bovenverdiepingen.

Hij formuleerde tegenover de onderhandelaars een onmogelijke eis: 200 miljoen in cryptovaluta en een vrijgeleide.

In een adembenemende climax spurtte de gijzelaar de winkel uit, rende zijn gijzelnemer hem achterna en werd die doodgereden door een gepantserde bolide van de politie.

De gijzeling van 2002 zal verder zijn weggezakt. John Roerhorst hield zeven uur lang de kantoortoren in de greep, en ons allemaal, op afstand.

Ook hij was komen binnenlopen met een pistoolmitrailleur, een pistool en een ogenschijnlijke bom – ik verzin het niet.

Hij had een nóg wonderlijke eis: weg met het toen nieuwe fenomeen breedbeeldtelevisie. Hij dacht de fine fleur van Philips te gijzelen, niet beseffend dat het hoofdkantoor kort tevoren vanuit de Rembrandttoren was verhuisd naar de vers opgeleverde Breitnertoren daarnaast.

Roerhorst hield in de lobby van de Rembrandttoren aanvankelijk 18 gijzelaars vast. Kantoorpersoneel op hooggelegen bovenverdiepingen moest pamfletten voor de ruiten hangen gericht tegen wat hij zag als het nieuwe kwaad, geïnstigeerd door het grootkapitaal. De breedbeeldtelevisie dus. Wie op oude toestellen tv keek, zag vanwege het aangepaste uitzendformaat boven en onder zwarte randen. Wat speelde zich daarin af?! De apotheose van deze gijzeling bleef buiten beeld. De labiele gijzelnemer trok zich terug op het toilet en schoot zichzelf twee kogels door het hoofd.

Het was voorbij.

Ook toen had ik met vele collega’s en andere nieuwsgierigen de hele dag aan het afzetlint staan wachten op wat komen ging – met vol zicht op de politieoperatie, maar met een zeer beperkte blik op wat zich binnen speelde.

Het enorme verschil: anno 2022 vuurden ooggetuigen zelfs vanaf verdiepingen boven de Apple Store foto’s en filmpjes van de gijzeling af op sociale media, terwijl wij van grote afstand naar het pand tuurden. Toen in 2002 bleef het, daar op de Spaklerweg naast het lamgelegde Amstelstation, vooral bij dat staren naar die Rembrandttoren, waar bovenop alleen dat zwaailichtje bewoog.

