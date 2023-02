Aan de eerste van Tadic’ 100 doelpunten voor Ajax was al veel af te lezen

Veel supporters zien het eerste Ajaxdoelpunt van Dusan Tadic op hun telefoon op een vakantieadres: 1 augustus 2018, kort na half 10 ’s avonds, tweede voorronde Champions League, uit tegen Sturm Graz. Carel Eiting stuurt met een verrukkelijke pass Noussair Mazraoui weg over rechts. In het centrum komt Tadic, voor het eerst in de basis, mee op. De lage voorzet is perfect op maat: Tadic hoeft er zijn linkervoet maar tegenaan te plaatsen.

Het is leuk om te zien hoe de destijds 29-jarige Serviër zijn treffer viert: typisch Tadic, achterwaarts lopend, een dankbare wijsvinger opstekend naar de assistgever aan de overkant, maar het is toch ook het juichen van een nieuwkomer. Hij is nog niet de grote roerganger die het hele team gebiedt samen te komen. Hij is nog geen aanvoerder, dat komt een jaar later pas, als Matthijs de Ligt vertrekt.

Dat Tadic een ‘mannetje’ is, weten we al wel. Het doelpunt in Graz zal het enige blijven dat hij scoort met rugnummer 11. De wedstrijd erna draagt hij nummer 10, omdat Marc Overmars hem dat heeft toegezegd. Hakim Ziyech moet er afstand van doen en wordt weer nummer 22; een klein relletje die week. Zijn honderdste doelpunt als Ajax’ nummer 10 moet Tadić dus nog maken.

Zijn aanvallersstatistieken torenen al 4,5 jaar absurd hoog uit boven die van alle andere eredivisievoetballers. Dat hij onder Alfred Schreuder minder speelde, had veel redenen: hij speelde vaak gedwongen vanaf rechts in een niet draaiend elftal, bestaand uit veel mindere voetballers dan hij in de jaren ervoor om zich heen had.

Aan één ding lag het in elk geval niet: zijn leeftijd (34). Dusan Tadic is de fitste Ajacied, ook in het krachthonk zijn zijn scores astronomisch, van een andere orde. Zullen we dat zurige leeftijdsargument maar eens achterwege laten, vanaf nu? Gewoon, omdat het door geen enkele meting gestaafd wordt? Afgesproken.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

