7,5 jaar Russische gevangenis voor wat hasj

Naama Issachar is een vrolijke, 26-jarige vrouw met een aanstekelijke glimlach. Ze groeide op in New Jersey, maar voelde zich als Joodse aangetrokken tot Israël en emigreerde. Naama maakte in Israël haar school af en diende twee jaar in het leger.

Daarna raakte ze in de ban van yoga en volgde diverse yogacursussen in India. In April vloog Naama vanuit New Delhi terug naar Tel Aviv, met een tussenstop in Moskou. Omdat ze van vliegveld wisselde, moest Naama door de dou­ane. En werd ze gepakt met 9 gram hasjiesj.

Dat was niet zo handig, want hasj is verboden in Rusland. Eerdere toeristen die dit overkwam, zaten meestal een maand vast of kwamen er met een boete vanaf. Niet leuk, maar ook niet het einde van de wereld.

Met Naama Issachar liep het helemaal anders. Zij kwam in een geopolitieke nachtmerrie terecht en werd een pion in een mislukte uitruil van gevangenen, waarbij Rusland wordt be­schuldigd van ‘gijzelaarsdiplomatie’. Naama kreeg ook nog eens 7,5 jaar gevangenisstraf. Gezien de goede betrekkingen tussen Israël en Rusland dacht iedereen dat het met een sisser zou aflopen, maar niets minder is het geval.

Niet lang na haar arrestatie werd de familie Issachar benaderd door een tussenpersoon. Hij meldde dat de Russen openstonden voor een ruil: hun dochter tegen de Rus Aleksej Boerkov (29) – een cybercrimineel die in een Israëlische gevangenis wachtte op uitlevering aan Ame­rika. Volgens diverse bronnen onderhield Boerkov nauwe banden met de Russische geheime dienst – vandaar die Russische belangstelling.

Nu is het uitwisselen van spionnen zo oud als de wereld. Afgelopen maand nog wisselden Rusland, Noorwegen en Litouwen vijf spionnen uit in een ingewikkelde deal. Maar het ‘gijzelen’ van onschuldige burgers is een heel ander verhaal.

De Israëlische premier Netanyahu – die zich laat voorstaan op zijn goede connecties met Poetin – vroeg tevergeefs om clementie voor Naama. Toen de Israëlische rechters vervolgens besloten Aleksej Boerkov uit te leveren aan Amerika, liep de deal geheel van de rails.

Naama Issachar zit inmiddels acht maanden in een Russische cel en het einde is niet in zicht. Poetin wacht vermoedelijk tot duidelijk is wie de nieuwe premier van Israël wordt om daarna – afhankelijk van politieke tegenprestaties – eventueel tot vrijlating te besluiten.

Rusland houdt nog een handvol andere buitenlanders vast als ruilobjecten. Voor de echte spionnen onder hen is het all in the game. Maar voor een nietsvermoedend yogameisje op doorreis uit India is de tussenstop in Moskou wel een heel hard gelag.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.