“Uw boek heet 2020, het jaar der verwarring. Waarom heet uw boek zo?”

“Boek? Ja, het is een boek, maar het is eigenlijk geen gewoon boek, het is een digitaal boek. Geen papier. Dat kan verwarrend werken. Nu uw vraag… Ja, alles was verwarrend, iedereen was verward, ikzelf ook, en daarom leek het me goed om verwarring in de titel te stoppen.”

“Aha… Wat vond u allemaal verwarrend?”

“Hoe bedoelt u? Ik bedoel, wat was er niet verwarrend?”

“Ik bedoel, wat bedoelt u met verwarrend, wat vond u verwarrend?”

“O, bedoelt u dat? Nou ik vind en vond alles verwarrend. Deze vraag ook weer. We weten niet meer wat we bedoelen. Covid, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ontwikkelingen in het klimaat, de economie, de bestrijding van het fascisme. Wat bedoelen we daarmee? Wat betekent het? 2020 is een traumatisch jaar. Niks was zoals het is, zoals het was, zoals het moest zijn. Alles was fake, ook wat geen fake was.”

“Hoe bedoelt u?”

“Dit bedoel ik dus.”

“Staat u daarom op uw hoofd?”

“Ik versta u slecht want ik sta op mijn hoofd. Wat vroeg u?”

“Eh, waarom staat u op uw hoofd?”

“Ja dat is misschien verwarrend. Maar ik sta op mijn hoofd, omdat alles op zijn kop staat. Nu zie ik de zaken in het juiste perspectief. Ik verhoud me op mijn kop beter tot het huidige tijdsgewricht. Ik ga zo de verwarring tegen.”

“Aha. Wat ziet u als u op uw hoofd staat?”

“Wat heeft dat met mijn boek te maken?”

“Wat bedoelt u?”

“Dat bedoel ik. Hier gaat mijn boek over. Er is een virus, maar wat is dat voor virus? Het is dodelijk, maar de meeste mensen die zeggen dat het niet zo’n dodelijk virus is, krijgen de meeste aandacht. Presidentsverkiezingen in Amerika. Idem dito. De meeste aandacht krijgt de president van mensen die zeggen dat hij geen president meer moet worden omdat hij verward is. Maar die opponent van die president is ook nogal verward. Trouwens, onze minister-president is eveneens totaal de weg kwijt, net als zijn minister van Volksgezondheid. De wereld heeft een trauma opgelopen. Een wond. Er is sprake van wereldgekte. Zelfs de taal is ziek.”

“Hoe bedoelt u?”

“Ja, precies… Wat bedoel ik? De woorden en de zinnen worden met uitsterven bedreigd. We zijn in een hyperbolencircus terecht­gekomen. Elk woord is clownesk.”

“Verwarrend.”

“Hoe bedoelt u?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl