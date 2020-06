17 miljoen bondscoaches, 17 miljoen burgemeesters

Nederland telt niet alleen 17 miljoen bondscoaches, maar er zijn ook 17 miljoen mensen die denken dat ze een betere burgemeester van Amsterdam kunnen zijn.

De drukte bij de demonstratie op de Dam is immers uitgegroeid tot veel meer dan alleen een veiligheidsincident. Het is nu een affaire waarvan veel ­partijen in het stadhuis en ­aasgieren van ver daarbuiten profiteren. Schrijver dezes niet uitgezonderd, zal er in de bestuursvleugel worden gebromd.

De opheftrein dendert nog wel een tijdje door. VVD, FvD, CU, CDA en de Partij van de Ouderen hebben voorlopig genoeg brandstof door die ‘oerstomme linkse burgemeester die een fout heeft gemaakt’, terwijl progressieve partijen kunnen hameren op het ‘totale onbegrip voor racisme en discriminatie’ en de drek die de burgemeester over zich heen gekregen heeft.

Het zijn toneelstukjes voor de achterban, want de kern van de zaak is allang duidelijk: er is een grote inschattingsfout gemaakt door de politie en de afdeling openbare orde en veiligheid over het aantal demonstranten. Vervolgens is door Halsema het besluit genomen niet in te grijpen om de rust te bewaren. Dat is vooralsnog een verstandige afweging gebleken, maar omdat we pas over anderhalve week weten we of dit een piek in het aantal coronabesmettingen tot gevolg heeft, kan de oppositie z’n tanden zetten in de vele bijzaken.

Natuurlijk heeft Halsema rond de demonstratie vergissingen gemaakt in haar publieke optredens, die suggereerden dat haar motieven om de demonstratie door te laten gaan inhoudelijk waren. Maar de reactie daarop is buitenproportioneel. NRC-columnist Bas Heijne, die de Nederlandse volksaard probeert te doorgronden, zei het eerder al: in dit landje krijgen mensen een waas voor de ogen als zij het gevoel hebben dat iemand anders wordt voorgetrokken. Die emotie, dat demonstranten zich niet aan de coronamaat­regelen zouden hoeven houden, vormde een groot deel van de ophef, ironisch genoeg na een demonstratie tegen ongelijke behandeling.

Een andere bijzaak is dat Halsema de kritiek over de drukte op de Dam persoonlijk opvat. Maar wie de woorden van Grapperhaus en premier Rutte over de situatie op de Dam leest, kan de empathie richting haar persoon niet ontgaan. “Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de stad en de politie, maar ook van de individuele demonstranten. Die hadden ook kunnen zien dat zij op geen enkele wijze die 1,5 meter konden handhaven,” zei Rutte erover. Grapperhaus noemde de drukte maandagavond ‘buiten de perken’. Milde kritiek – was dit het waard om er per WhatsApp ruzie over te maken met de minister?

Of er de komende dagen in die constante stroom meningen en feiten nog informatie zit die belangrijk is voor de toekomst, moet blijken. Het is al eerder gezegd: de meerderheid van de raad wil vooral horen hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Burgemeester Halsema staat in het oog van een orkaan van 17 miljoen meningen. Die zou ik grotendeels negeren, maar het heeft hoe dan ook impact. Momenteel werken er nog twee ervaringsdeskundigen in de Stopera die, op hun eigen manier, iets vergelijkbaars meemaken. Ze staan ieder aan een andere kant van het politieke spectrum, maar Bij1-raadslid Sylvana Simons en FvD-raadslid Annabel Nanninga zijn ook om hun meningen of beslissingen door het slijk gehaald en afgeserveerd, met de meest seksistische, discriminerende en soms zelfs gewelddadige diskwalificaties die er maar bestaan. Ergens hoop je dat deze drie politici elkaar, ondanks de verschillen, nu tot steun kunnen zijn. Want hun drijfveer om door te blijven gaan is dezelfde: Amsterdam.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl