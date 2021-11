1200 euro bonus? Waren het dan de gemeenteambtenaren die in ziekenhuizen stonden te zwoegen?

Kent u de ‘Hè? Wat?’-reactie? Je hoort iets wat je niet meteen in één ooropslag begrijpt. Het is het broertje van ‘Huh?’ Met ‘hè wat’ en ‘huh’ hoop je op een herhaling van wat je hoorde.

Zo hoorde ik iemand zeggen dat gemeenteambtenaren een eenmalige uitkering krijgen van 1200 euro.

“Hè? Wat?”

“Ja, iedereen die bij de gemeente werkt krijgt een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto.”

“Weet je het zeker? 1200 euro?”

“Ja, dat staat hier.”

Nu vind ik elke loonsverhoging voor wie dan ook altijd heel prettig, maar deze verwonderde me. Ik greep mijn mobiele telefoon uit mijn holster en keek nog eens na hoeveel de mensen die in de zorg werken hadden gekregen. ‘Het kabinet geeft mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Zij krijgen netto 384,71 euro als teken van waardering.’ Aldus een bericht op rijksoverheid.nl.

En toen begreep ik het pas.

Het zijn de gemeenteambtenaren geweest die aan de bedden stonden van de corona-patiënten. Het waren de gemeenteambtenaren die de zware lichamen keerden. Het waren gemeenteambtenaren die steeds maar zagen hoe de ziekenhuizen volliepen met patiënten die allemaal geholpen moesten worden. Het waren gemeenteambtenaren die dodelijk vermoeid raakten. En die zouden nu die eenmalige uitkering van 1200 krijgen!

“Maar wie hebben dan die 385 euro gekregen, min 29 cent?”

“Dat zijn natuurlijk de zorgmedewerkers geweest die geen gemeenteambtenaar zijn. Zo begrijp ik dat. Dat zijn die zorgmedewerkers die er als het ware maar een beetje bij stonden. Bij de patiënten in de ic en bij die gemeenteambtenaren die al het zware werk deden, begrijp je wel?”

“Vergis je je niet?”

“Nee, want waarom zouden de mensen in de zorg anders maar 385 min 29 cent krijgen en gemeenteambtenaren een eenmalige bonus van 1200 euro? Dat kan toch alleen maar als reden hebben dat die gemeenteambtenaren veel meer hebben gedaan dan die zorgmedewerkers? Zo zie ik dat. Want waarom zouden ze anders bijna drie keer zoveel krijgen als de zorgmedewerkers?”

“Ik denk echt dat je je vergist. Ik vermoed dat die gemeenteambtenaren een eenmalige bonus krijgen van 120 euro. Denk je niet?”

“Nee, ik vergis me niet. Gemeenteambtenaren krijgen straks een eenmalige bonus van 1200 euro. En de zorgmedewerkers krijgen dan… even kijken… niks meer.”

“Huh?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.