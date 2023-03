12 jaar Rutte en wíe of wat is er nou eigenlijk beter geworden?

Het is natuurlijk helemaal niet gek. Sterker nog: wat zou het zeggen als mensen anders hadden gestemd? Dat je gewoon over ze heen kan blijven walsen zonder dat er ooit iemand zegt: ‘Zak erin, ik ga er vandoor’? We zijn gekke Henkie niet!

Twaalf jaar Rutte en wíe of wat is er nou eigenlijk beter geworden? Of goed gebleven? Zelfs los van de excessen zoals de toeslagenaffaire – waar nota bene het kabinet voor aftrad om vervolgens zélf weer terug te keren onder het mom van ‘deze symbolische actie was voor ons echt heel zwaar en nu gaan we het echt beter doen en óeps, die compensaties en goeddoenerij aan alle gedupeerden dat gaat ons toch niet helemaal lukken op korte termijn’.

Zou Mark Rutte, met zíjn geheugen, überhaupt nog actieve herinneringen aan de confrontatie met alle kapotgemaakte gezinnen hebben?

Groningen! Het rapport is nog vers. Ongekend onrecht, ook hier. De winst. Het grote geld bleek vele malen belangrijker dan de mensen wier huizen in elkaar zakten. De psychische wanhoop. De stress. Het gevecht, dat maar niets opleverde, tegen een overheid die er niet voor burgers, maar voor zichzelf was.

Mark Ruttes eerste respons? Het boekwerk met alle conclusies is te dik. Bovendien weet hij, áls hij het al leest, halverwege toch niet meer wat er in het eerste hoofdstuk stond. Dit samen met jarenlange onzekerheid, heus niet alleen voor boeren. Stijgende prijzen van álles. Een kater, naweeën en voor velen zelfs trauma van een pandemie waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

Stress en onrust door een oorlog, door klimaatverandering, door mensen die anders denken over een oorlog en over klimaatverandering. Gecombineerd met ogenschijnlijke kleinigheden, die voor veel mensen juist zo belangrijk waren: de bibliotheek in het dorp (weg), de bushalte om de hoek (weg), de brievenbus in de buurt (weg).

Het gevolg: ruzies in vriendengroepen en families. Want ja, natuurlijk werken onrust en onzekerheid polariserend. Allemaal denken we er net iets anders over en sommigen staan verder tegenover elkaar dan we ooit voor mogelijk hielden. Versnippering dus van dat wat ooit een veilige omgeving van gelijkgestemden was. Nog meer stress.

En nee, natuurlijk stem je dan óók niet meer op D66 ‘hier-scheiden-onze-wegen’-Sigrid Kaag. Want de onbetrouwbaarheid is al bewezen. Of CDA ‘mieter-volksheld-Pieter-Omtzigt-er-maar-uit’. En wat heeft de ChristenUnie nou eigenlijk echt voor elkaar gekregen? Leuk dat jullie je verantwoordelijkheid namen, maar wat was daarvan nu eigenlijk de nettowinst?

Of daar tegenover, een boe-roepende SP die niet eens mee wíl regeren, een club fascistische dorpsmalloten (FvD), een PVV die al vijftien jaar oppositie voert over de rug van Marokkanen en o ja, die twee clubs op links (GroenLinks en PvdA) die samen gingen werken omdat ze koste wat kost óók met diezelfde VVD willen gaan regeren. Seriously?

Natuurlijk won de BBB.

