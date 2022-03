1,4 miljoen vluchtelingen, dat waren er echt way too much voor ons continentje

Meest gehoorde argument: ja maar die Syriërs en Afghanen, dat waren allemaal alleen reizende mannen. Nu gaat het om moeders met hun kinderen. En bejaarden ook.

Nou, let me help you out of your dream. De zogenaamde ‘single men’ (dit is jargon in de kampen) zijn vaders en zonen – vaak kinderen, want zo noem je jongens van 15 als ze een witte huid hebben – die door óns levensgevaarlijke Europese grensbeleid, gedwongen waren om hun vrouwen, moeders, broertjes en zusjes achter te laten, om deze zeer risicovolle vlucht te wagen.

Waar nu aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne zelfs Nederlandse snackkarren met friet en biefstuk klaarstaan om vluchtelingen zo snel mogelijk van een warme maaltijd te voorzien, en er duizenden mensen bedden in hun eigen huizen ter beschikking stellen en er inmiddels een file staat van busjes richting de grens om mensen op te gaan halen. Er nu al overal banen worden aangeboden aan mensen die Oekraïne ontvluchten. En waar, als er iemand onverhoopt toch op een veldbed in een zaaltje belandt, Twitter direct losgaat om binnen een paar uur een menswaardig verblijf te organiseren.

Ruim 2 miljoen vluchtelingen zijn al opgevangen, binnen een paar dagen, in een Europa dat toch al vrij lang claimt ‘vol’ te zijn.

Heel bijzonder in het licht van de enorme vluchtelingencrisis waarmee we echt niet konden dealen een paar jaar terug, toen er 1,4 miljoen mensen voor exact ditzelfde soort geweld waren gevlucht. Nee, dát was echt way too much voor ons continentje. Dat was een tsunami.

Het is nog geen drie maanden geleden dat ik zelf met een paar vrienden werd opgepakt en vastgehouden door de Griekse politie omdat we flesjes water hadden uitgedeeld aan een groep minderjarige bootvluchtelingen die in de kou en de regen, totaal doorweekt en halfbevroren hun weg probeerden te vinden naar een vluchtelingenkamp. Dat water geven, dat is namelijk verboden. Hadden we het in ons hoofd gehaald deze kinderen een lift aan te bieden, dan was gevangenisstraf voor ons de uitkomst geweest.

Toen we in 2020 met stichting We Gaan Ze Halen in een met opgehaald geld bekostigd vliegtuig richting Lesbos vlogen om mensen over wie al politieke afspraken waren gemaakt dat ze in Nederland opgevangen zouden worden, dan maar zelf op te gaan halen (omdat niemand zich ooit aan politieke afspraken houdt als het om mensenrechtenkwesties en vluchtelingen zónder blond haar en blauwe ogen gaat) werd ons vliegtuig in de lucht richting Athene gesommeerd en werden we hier in Nederland door velen uitgelachen en uitgehoond. ‘Linkse gekkies die zelf mensen gaan halen. Há!’

Maar opborrelend cynisme wordt door mij vakkundig weggepropt en wat is het toch hartverwarmend hoe alle voordeuren opengaan en de ramen zijn beplakt met Oekraïense vlaggen.

