0,06 gram gesmolten schaal voor alle Ajaxfans

De beste ­bandnaam uit de popgeschiedenis? Simpele bandnamen zijn doorgaans de beste, maar een simpele bandnaam verzinnen is moeilijk. The Band dus. De magie zit hem in het dualisme: het is zowel de ­arrogantste als de meest bescheiden bandnaam ooit.

Immers, je kunt The Band vertalen als: wij zijn dé band, de enige die telt, de rest kun je vergeten. Wij zijn de band die alle andere bands overbodig maakt.

Maar je kunt The Band ook generiek interpreteren: let maar niet op ons, wij zijn maar gewoon vijf jongens die je niet hoeft te onthouden. U bent het hooggeëerd publiek, wij zijn slechts de band, naamloos als het orkest op de Titanic.

Het is die dualiteit die ook Ajax’ jongste marketingstunt zo goed maakt. De club liet 42.930 smeltsterretjes gieten voor de seizoenkaarthouders, met in elke ster naar verluidt 0,06 gram gesmolten kam­pioensschaal.

Het nederige zit ’m in de ingeloste belofte. “Deze schaal is voor de fans!” zei Ajax. En dus ging de schaal, omgesmolten en met tin aangelengd, naar de supporters. Het is een eerbetoon van de duur­betaalde mannen op Ajax’ loonlijst aan óns, de gewone mensen die dit seizoen niet naar het stadion mochten. Ze konden ons hun voetbal niet schenken, dus schonken ze hun trofee. Letterlijk.

Maar arrogant is het natuurlijk ook. Bij de meeste voetbalclubs zou de kampioensschaal tot in de eeuwigheid hét verenigingspronkstuk zijn, dagelijks afgestoft, wekelijks gepoetst.

Met het smelten van de nieuwste kampioensschaal zegt Ajax: wij hebben een kast vol van die dingen, dus als ze bij marketing een geinig idee hebben, pakken ze er maar een. Het is je sigaar aansteken met een bankbiljet. Het is Johnny Rep die achteloos de derde Europacup op de achterbank van de spelersbus gooit.

De marketingmensen van Ajax begrijpen hun club. ­Branie. Als dit een ‘tussenjaar’ was, komen er goede tijden aan. Wordt vervolgd in augustus...

