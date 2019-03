Overleg Airbnb en gemeente officieel beëindigd

Dit zei hij woensdag tegen de gemeenteraad. Airbnb en Booking.com hebben laten weten de maximale verhuurtermijn die Amsterdam heeft vastgelegd, niet mee te nemen op hun site. De derde partij, HomeAway/Expedia heeft helemaal niet gereageerd op een uitnodiging van de gemeente Amsterdam.



Eind februari liet Ivens al weten dat het gezamenlijk overleg met de drie grootste platforms voor vakantieverhuur was geklapt. Dat had te maken met de nieuwe maximale verhuurtermijn, die op 1 januari was ingegaan. Vanaf die datum mogen Amsterdammers hun woning nog maar dertig dagen per jaar verhuren tijdens hun vakantie. Dat waren zestig dagen.



Weigeren

Airbnb, Booking en de andere platforms kunnen op hun site eenvoudig voorkomen dat Amsterdammers hun woning meer dan dertig dagen per jaar in de verhuur zetten, maar ze weigeren dat.



Voor Ivens was dit reden de onderhandelingen af te breken. Daarna benaderde hij de platforms afzonderlijk, maar ook dit bracht de bedrijven niet in beweging.



