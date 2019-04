OM eist 180 uur werkstraf voor bedreiging Baudet

Volgens het OM is de leus 'Als je Thierry dood wil, zeg dan paf' opruiing en bedreiging. De 21-jarige verdachte uit Nijmegen toonde zich tijdens de zitting berouwvol.



Ze vond het gewoon wel een grappig liedje. Ze had het tijdens de demonstratie op zaterdag 23 maart al een keer of drie voorbij horen komen: 'Als je Thierry dood wil schieten zeg dan paf'. De mensen die om haar heen liepen, links-radicale kameraden van de Anti-Fascistische Akie, moesten er om lachen. En daarom riep ze het ook maar.



Paf

"Het is een serieuze vraag, met een 'humoreuze' conclusie," zei de 21-jarige verdachte dinsdag tegen de rechter. "Paf, dat is wat er in strips of in tekenfilms in rode letters in zo'n tekstwolk staat."



Pas toen een verslaggever haar tijdens de demonstratie aansprak op de leus, realiseerde ze zich wat ze eigenlijk riep. "Toen schaamde ik mij wel een beetje," zei ze dinsdag bedremmeld.



Zo grappig was het eigenlijk niet, vond ze bij nader inzien. De link met de moord op Pim Fortuyn had ze helemaal niet gelegd. "Toen hij werd vermoord was ik pas 4. Ik heb dat nooit bewust meegekregen."