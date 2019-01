GroenLinks doet niet mee met gezamenlijke Prideboot

Met groen, oranje, blauw en rood heb je al bijna een hele regenboog. De politieke partijen D66, VVD, CDA, SP en PvdA varen komende zomer niet met een eigen vaartuig-in-partijkleur, maar met een gezamenlijke politieke regenboogboot tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Opvallende afwezige: GroenLinks.



Het Amsterdamse D66-Kamerlid Vera Bergkamp nam het initiatief om samen op te trekken. "Het was al langer een wens van mij en van de LHBTIQ-netwerken binnen ­politieke partijen. We verschillen als politieke partijen vaak van ­mening, maar hierbij kunnen we zichtbaar uitstralen dat we er hetzelfde over denken: dat we tegen discriminatie zijn, dat je zichtbaar jezelf kunt zijn en mag houden van wie je wilt."



Volgens Bergkamp past het initiatief goed in het thema van dit jaar, dat terugblikt op de Stonewallrellen in New York, dit jaar vijftig jaar geleden en een kantelpunt in de homorechtenbeweging. "Mensen werden toen strijdbaar en bundelden hun krachten. Nu ­laten we weer zien dat je met ­samenwerking meer bereikt."



In december begon Bergkamp met het benaderen van de andere partijen.



Vluchtelingen

GroenLinks sloeg de uitnodiging af. Kamerlid Nevin Özütok, die emancipatie in haar portefeuille heeft, was enthousiast, zegt Bergkamp, maar Roze Links 'wilde een eigen geluid laten horen'.