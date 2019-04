Zwitserland schrapt koffie uit de noodvoorraad

Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog houdt het Alpenland een verplichte noodvoorraad bij van suiker, rijst, olie, dierenvoer en dus ook koffiebonen. Zo is het volk goed voorbereid op een nationale ramp of oorlog.



Nu de regering heeft verklaard dat de koffieboon niet vitaal is voor de menselijke overleving, zal de koffie binnenkort uit de noodvoorraden verdwijnen. Toch pruttelt het bij de oppositie.



Antioxidanten

Zo vindt Réservesuisses, de organisatie die verantwoordelijk is voor de noodvoorraad, dat het tekort aan calorieën in koffie niet genoeg reden is om Zwitsers hun kopje koffie te ontnemen in oorlogsjaren. Het drankje zou bol van de antioxidanten staan en bovendien goed zijn voor de geestelijke gesteldheid. Wel zo belangrijk in tijden van nood.



De verantwoordelijkheid voor de noodkoffie (bij elkaar gaat het om een gewicht van zo'n 15.300 ton) is verspreid over vijftien bedrijven.