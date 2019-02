Zweeds klimaatmeisje: 'Ik laat me door niemand brainwashen'

In haar roze skibroek, met twee mutsen op haar hoofd, zakt Greta Thunberg (16) neer in de donkerste hoek van een koffietentje in de Västerlånggatan, de hoofdstraat van het oude Stockholm. "Even ontdooien," zegt ze, als ze ontdekt dat ze per ongeluk naast een verslaggever is neergeploft.



Het is vrijdagochtend half tien en de jonge klimaatactivist heeft al twee interviews achter de rug.