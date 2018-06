Woordvoerder: Erdogan wint presidentsverkiezing

'Het Turkse volk heeft Erdogan gekozen als eerste uitvoerende president van Turkije in het nieuwe systeem. Het Turkse volk heeft gezegd 'verder' met president Erdogan,' aldus Bozdag op Twitter.



De oppositie maakte meteen bezwaar tegen de voorlopige uitslag. De zegsman van de CHP, Bülent Tezcan kwam tijdens een persconferentie met eigen cijfers. Hij beweerde dat in werkelijkheid nog geen 40 procent van de stembriefjes is geteld en dat Erdogan daarvan 51,7 procent had gekregen. De resultaten uit de grote steden moeten nog komen. Op grond daarvan voorspelde hij een tweede ronde tegen de CHP-kandidaat Muharrem Ince.



Ook in Amsterdam gingen Turkse Nederlanders naar de stembus. Het was mogelijk bij een congrescentrum aan de Rhoneweg.



Bij het grondwetsreferendum vorig jaar konden Turkse Nederlanders ook in Amsterdam, Den Haag en Deventer stemmen. Erdogan krijgt doorgaans veel stemmen in Nederland.