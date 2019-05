Waarom is beursgang Beyond Meat zo'n succes?

Het is vlees, maar niet gemaakt door een koe. Dat is de belofte die Beyond Meat vandaag naar de Amerikaanse beurs brengt. In het prospectus omschrijft topman Ethan Brown vee als bio­reactoren die planten omzetten in wat we van oudsher vlees noemen. Beyond Meat doet hetzelfde, claimt hij, maar dan zonder dieren.



Het in 2009 begonnen bedrijf geeft hoog op van zijn 'innovatiecentrum' in Los Angeles, waar wetenschappers en ingenieurs blijven sleutelen aan een eiwittenweefsel dat in alles aandoet als vlees, 'tot en met het sissen op de grill'.