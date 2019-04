Vuurgevecht en arrestaties verdachten aanslagen Sri Lanka

De Sri Lankaanse politie werkt bij de acties vandaag samen met paramilitaire specialisten en verschillende legereenheden. Bij een huiszoeking in Sammanthurai, in het district Ampara in de Oostelijke Provincie, werd een grote hoeveelheid aan explosieven en ontstekers gevonden.



Ook werden een mogelijke IS-vlag aangetroffen, rugzakken, kleding zoals de aanslagplegers van afgelopen zondag aan hadden op een IS-video, een grote hoeveelheid metalen balletjes en een drone.



Het kwam volgens lokale media ook tot een schietpartij. Éen persoon kwam daarbij om het leven, zeven anderen werden gearresteerd.



Avondklok

Een legerwoordvoerder laat volgens persbureau Reuters weten dat er ook een vuurgevecht is geweest in Sainthamaruthu, iets verderop aan de oostkust, en dat de schutters worden gelinkt aan de aanslagen van afgelopen zondag. Het vuurgevecht ontstond bij een inval in een pand dat mogelijk werd gebruikt voor het fabriceren van bomvesten. Ook zou er een ontploffing zijn geweest. Het is onduidelijk of het vuurgevecht nog gaande is.



Beide gebieden zijn gelijk afgesloten. Ook is er een avondklok ingesteld.



Aanslagen

Bij de aanslagen door zelfmoordterroristen werden zondag drie rooms-katholieke kerken en vier hotels getroffen. Ruim 250 mensen kwamen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Onder de doden ook tientallen buitenlanders en drie Nederlanders.



De aanslagen vonden plaats op zes plekken in hoofdstad Colombo plaats en in de Zionskerk in Batticaloa. Die laatste plaats ligt nabij Sammanthurai, de plek waar nu de grootschalige actie van leger en politie plaatsvindt.



Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid van de aanslagen van afgelopen zondag op. Op een foto en een video die de extremistische groepering verspreidde zouden de aanslagplegers te zien. Dezelfde kleding en eenzelfde vlag zouden vrijdag zijn aangetroffen bij de huiszoeking in Sammanthurai.