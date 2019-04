VS vraagt om uitlevering Assange na intrekken asiel

De medeoprichter van de website WikiLaeks is in Londen in de eerste plaats aangehouden wegens schending van de voorwaarden voor zijn borgtocht. Maar de Britse politie zei dat hij ook wegens een uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie is aangehouden.



Het gaat naar verluidt om een Amerikaanse aanklacht uit december 2017 waarin Assange wordt beschuldigd van samenzwering met Chelsea Manning. Deze Amerikaans militair openbaarde geheime gevoelige informatie via WikiLeaks.



Assange zat sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land. Hij kreeg daar asiel, maar Ecuador wil hem niet langer onderdak bieden.



Voorwaarden geschonden

Ecuador trok het diplomatiek asiel in, omdat Assange volgens het land de voorwaarden voor zijn verblijf in de ambassade diverse malen heeft geschonden. Het intrekken hing al lange tijd in de lucht.



Assange meldde zich bij de ambassade om te voorkomen dat hij zou worden overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. Die wilden hem ondervragen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hoewel de Zweedse justitie dat onderzoek heeft gestaakt, bleef Assange in zijn schuilplaats. Groot-Brittannië wilde hem namelijk ook aanhouden, omdat hij de voorwaarden had geschonden voor zijn voorwaardelijke vrijlating.



WIkiLeaks

De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform.



Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.