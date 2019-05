VN: Destructie natuur even bedreigend als opwarming aarde

De bewijzen zijn onbetwistbaar IPBES-voorzitter Robert Watson

Op een top in Parijs waren diplomaten uit de 130 lidstaten van het IPBES, waaronder Nederland, afgelopen week bijeen om te onderhandelen over de definitieve tekst. Het eindrapport dat ze maandag publiceren is de eerste mondiale evaluatie van de natuur door de VN-organisatie sinds 2005.



"De bewijzen zijn onbetwistbaar: onze vernietiging van biodiversiteit en ecosystemen heeft een niveau bereikt dat ons welzijn minstens zo veel bedreigt als door de mens veroorzaakte klimaatverandering," zei voorzitter Robert Watson van het IPBES vorige week al. Hij wijst erop dat de mens niet kan leven zonder de 'onschatbare diensten' die de natuur ons elke dag verschaft, zoals medicijnen, insecten die onze gewassen bestuiven, bossen die CO2 opnemen en schoon drinkwater.



Wake-upcall

Het Wereld Natuur Fonds, dat al veel langer waarschuwt voor het beangstigende tempo waarin biodiversiteit verloren gaat, hoopt dat het rapport een wake-upcall is. "We verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis," zegt directeur Kirsten Schuijt. "Dat heeft directe impact op ons welzijn. Wij zijn afhankelijk van de natuur voor onze voedselproductie, voor schone lucht, voor onze energie. Hoelang kunnen we de natuur blijven verzwakken voordat ecosystemen instorten?"