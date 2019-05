Vermiste Julie gevonden: verdachte gearresteerd

Julie (23), een studente uit Schilde, verdween zaterdagavond toen ze met de fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Gisteren werden kledingstukken van de jonge vrouw teruggevonden die bloedsporen bevatten.



Opgepakt

De man die is opgepakt in het station van Leuven werd rond de middag van een trein uit Tienen gehaald. De politie kon de man lokaliseren aan de hand van een gsm-signaal en stond de aankomende trein in het Leuvense station op te wachten.



Mogelijk gaat het om de man met de rugzak, 'de belangrijke getuige' voor wie de politie afgelopen nacht een opsporingsbericht verspreidde, maar officieel is dat nog niet bevestigd.



Ondervraagd

De persoon die in Leuven is opgepakt, wordt op dit moment ondervraagd. Kort daarna annuleerde de politie het opsporingsbericht naar de gezochte getuige. De politie kreeg in het onderzoek naar de verdwijning van Julie al ongeveer 200 tips binnen. Het is niet bekend of een van die tips tot de arrestatie in Leuven heeft geleid.



Afgelopen weekend werd al met man en macht gezocht naar de jonge vrouw. Tot 20 uur gisteravond kamden duikers een deel van het Albertkanaal uit, nadien focuste de zoektocht zich op een werf in de buurt van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Rond 22 uur werden alle acties gestaakt tot vanochtend, maar rond half twee 's nachts gaf het parket van Antwerpen dan de beelden vrij van de getuige, met de vraag zich te melden.