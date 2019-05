Verenigde Staten ruziën met Rusland in Venezuela

De persverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte niet helemaal duidelijk wat de Verenigde Staten Rusland precies verwijten, maar het is algemeen bekend dat Moskou een van de laatste bondgenoten van het regime van de Venezolaanse president Maduro is. Pompeo wekte dinsdag tegenover CNN de suggestie dat Cuba, een andere vriend van de regering, de president een veilige uitweg had willen bieden met een legervliegtuig naar Havana. Alleen omdat Rusland op hem inpraatte, is Maduro volgens Pompeo nog altijd in Caracas.



'Alles kan'

Veiligheidsadviseur John Bolton, de havik van de regering Trump, voegde daar gisteren aan toe dat wat de VS betreft alle opties in Venezuela op tafel liggen. Ook die van een militaire interventie. "Dit is ons halfrond," zei Bolton tegen verslaggevers. "Rusland moet zich hier niet tegenaan bemoeien."



De Venezolaanse interim-president Juan Guaidó krijgt mogelijk steun uit onverwachte hoek. Volgens persbureau Reuters verzamelt het omstreden private beveiligingsbedrijf Blackwater een leger van zeker 5000 huurlingen, dat de regering Maduro af zou kunnen zetten. Blackwater-voorman Eric Prince hoopt de soldaten naar verluidt aan president Trump te kunnen slijten. Het Witte Huis heeft al aan Reuters laten weten niet op zo'n voorstel in te zullen gaan.



Tijdens de oorlog in Irak deden de Verenigde Staten dat wel. Het veroorzaakte in 2007 een enorme diplomatieke rel, toen Blackwater-huurlingen op een plein in Bagdad 17 burgers doodschoten. Een van hen is daaroor vorig jaar veroordeeld voor moord, drie anderen voor doodslag.