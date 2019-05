Venezolaanse president overleeft couppoging

Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.



¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 — Juan Guaidó (@jguaido) May 1, 2019

Aan het einde van de dag stond de teller op zeker zeventig gewonden. VP-leider López is intussen weer gevlucht, en houdt zich met zijn gezin schuil in de Spaanse ambassade.



Dag van de Arbeid

Juan Guaidó heeft de beloftes uit zijn filmpje niet waar kunnen maken en lijkt vooralsnog niet voldoende militaire of politieke slagkracht in huis te hebben om de regering af te zetten. In elk geval niet in één dag.



Het is hem wel gelukt om de strijd tegen Nicolás Maduro en zijn bewind nieuw leven in te blazen. Voor woensdag, de internationale dag van de Arbeid, kondigde Guaidó nieuwe demonstraties aan, 'de grootste die Venezuela ooit gezien heeft'.



Internationale steun

Aan steun uit het buitenland ontbreekt het in elk geval niet. Zeker vijftig landen erkennen hem al maanden als rechtmatig regeringsleider van Venezuela en gisteren ging vooral de Amerikaanse regering vol achter hem staan.



President Donald Trump greep de situatie aan om Cuba te bedreigen, dat volgens hem het regime van Maduro blijft steunen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stuurde het land een vliegtuig om Maduro veilig te escorteren.

Dat vliegtuig is nooit vertrokken, in elk geval niet met de Venezolaanse president aan boord. Pompeo zei tegen CNN dat Rusland, een andere bondgenoot, de president op het laatste moment van gedachten heeft laten veranderen.



Maduro zit dus nog waar hij zit en weet zich in elk geval door een gedeelte van het Venezolaanse leger gesteund. Hij weet ook dat hij dat niet te hard op kan laten treden tegen demonstranten. "Wat willen ze dan?" vroeg hij zich hardop af. "Een militair conflict?" Het zal zijn regering zo mogelijk nog verder internationaal isoleren.