Uber brengt deelfietsen naar Europa

Volgens persbureau Reuters wil het Amerikaanse bedrijf in elk geval nog voor het eind van de zomer in Berlijn fietsen neerzetten. De maanden daarna hoopt Uber in nog meer Europese steden uit te breiden.



De fietsen zijn afkomstig van deelfietsbedrijf Jump Bikes, dat Uber twee maanden geleden kocht. Jump levert elektrische tweewielers, die door middel van een app geopend kunnen worden en geen oplaadstation nodig hebben. Dat betekent dat ze in de gewone fietsenrekken kunnen staan.



Met de deelfietsen hoopt Uber zich te verbreden tot een dienst waar allerlei vervoersmiddelen mee te regelen zijn. Het bedrijf ziet vooral opties voor drukke steden, waar het soms sneller kan zijn om te fietsen dan in de taxi te stappen.



Herkansing

In Amsterdam zijn deelfietsen op dit moment verboden, nadat een scala aan aanbieders vorig jaar voor chaos zorgden in de stad. Toch is besloten drie bedrijven in de toekomst alsnog een vergunning te verlenen, voor elk maximaal 3000 deelfietsen.



De deelfietsen krijgen exclusieve rekken, waar normale fietsen niet mogen staan, en moeten niet (alleen) gericht zijn op toeristen, maar juist op Amsterdammers en forenzen.



Lees ook: 'Eigen barrel blijft straks staan voor een deelfiets'