Tientallen doden door orkaan Kenneth

De tropische storm trok vorige week over Mozambique, waar volgens de Verenigde Naties duizenden woningen zijn verwoest. Zo'n 18.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Het land was een maand eerder ook al getroffen door de verwoestende orkaan Idai.



Kenneth heeft ook een ravage aangericht op de Comoren, een eilandenstaat ten noorden van Madagaskar. Gewassen zijn vernietigd, vee omgekomen en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Op het eiland Grande Comore vielen zeker vier doden.



Noodhulp

De VN maakten zondag bekend dat 13 miljoen dollar (bijna 12 miljoen euro) wordt vrijgemaakt voor noodhulp. De Europese Unie trekt in eerste instantie 1,5 miljoen euro uit voor hulp aan de slachtoffers. Dat geld is bedoeld voor voedsel, water, noodhuisvesting, sanitaire voorzieningen en telecommunicatie.



Voor de slachtoffers van de orkaan Idai, die vorige maand verwoesting aanrichtte in de Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi, trok de EU bijna 16 miljoen euro uit.



