Studenten in LA in quarantaine door mazelen

Het gaat om studenten van de Universiteit van Californië (UCLA) en de California State University.



"De mensen die in quarantaine zijn geplaatst, werden blootgesteld aan mazelen en konden geen bewijs leveren dat ze zijn ingeënt tegen de ziekte'', aldus een verklaring van de afdeling Volksgezondheid van Los Angeles County.



In totaal zijn 283 mensen in afzondering gezet. De quarantaine wordt naar verwachting dinsdag opgeheven.



Van de 695 besmettingsgevallen die bekend zijn in de VS, een record sinds 2000, zijn er 38 vastgesteld in Californië.



