Stakingen blijven Air France-KLM achtervolgen

Het beter dan verwachte resultaat dankt Air France-KLM aan kostenbesparingen en de groei van het aantal passagiers en vooral die in het zogeheten premiumsegment. Het totale aantal passagiers dat de afgelopen maanden aan boord stapte van een vliegtuig van de combinatie steeg met 0,8 procent tot 26 miljoen. De omzet stabiliseerde op 6,6 miljard euro. Onder de streep hield Air France-KLM 109 miljoen euro over.



Janaillac

De werkonderbrekingen bij Air France hadden in het tweede kwartaal een negatief effect van 260 miljoen euro op de operationele winst van het moederbedrijf. Deze kwam uiteindelijk uit op 345 miljoen euro. Vooraf werd door kenners rekening gehouden met een winst van circa 252 miljoen euro.



Bij Air France was sprake van een operationele winst van 13 miljoen euro. Daarbij moet worden aangetekend dat na het vertrek van Air France-KLM topman Jean-Marc Janaillac vakbonden hun acties hebben opgeschort tot er een nieuwe bestuursvoorzitter is aangesteld bij het moederbedrijf.



Janaillac struikelde over het loonconflict met de piloten. Volgens financieel directeur Frédéric Gagey is het voor de nieuwe baas zaak dit geschil snel de wereld uit te helpen. Details over de zoektocht naar een opvolger gaf de Fransman niet. KLM-topman Pieter Elbers is een van de namen die wordt genoemd als opvolger van Janaillac.



Brandstof

KLM sloot het kwartaal af met een operationele winst van 328 miljoen euro, 23 miljoen euro minder dan een jaar eerder, onder meer door een hogere brandstofrekening. De omzet bij de Nederlandse maatschappij steeg met 2,8 procent tot bijna 2,8 miljard euro.



Voor het hele jaar gaat Air France-KLM uit van een capaciteitsgroei voor passagiers met 2,5 tot 3,5 procent. De brandstofrekening valt daarnaast dit jaar naar verwachting 450 miljoen euro hoger uit. Verder zullen wisselkoerseffecten een negatief effect hebben van 150 miljoen euro.