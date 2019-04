Sri Lanka verbiedt gezichtsbedekkende kleding

President Maithripala Sirisena heeft zondag een wet ondertekent die dat voorschrijft, gebruikmakend van de vorige week afgekondigde noodtoestand. Maandag gaat de wet in.



Het verbod geldt formeel voor elke mogelijke vorm van gezichtsbedekking, maar raakt vooral vrouwen die islamitische gewaden als de niqaab dragen. Het verbod is aangenomen in samenspraak met leiders van de islamitische gemeenschap op Sri Lanka.



Verbod

"Mensen mogen niet meer hun identiteit verbergen door zich te verschuilen achter kleding", zei president Sirisena zondag in een verklaring. Het verbod op gezichtsbedekking is niet de eerste ingrijpende maatregel die hij doorvoert na de aanslagen die tijdens Pasen aan zeker 253 mensen het leven kostten.



Islamitische strijders die banden onderhouden met Islamitische Staat, bliezen toen verspreid over het eiland kerken en hotels op. Sinds de aanslagen is een klopjacht gaande op de aanstichters, en op Sri Lankezen die banden met hen onderhouden. Alleen al in de afgelopen 24 uur zijn daarom 48 mensen aangehouden, zei de nationale politie vanochtend vroeg.



Nieuwe aanslagen

De islamitische organisaties National Thawheedh Jamaath en Jammiyathul Milathu Ibrahim, die verantwoordelijk worden gehouden voor de reeks aanslagen, zijn verboden.



De Sri Lankese autoriteiten houden ondertussen serieus rekening met een golf nieuwe aanslagen. In een notitie, ingezien door persbureau Reuters, waarschuwt de Nationale Veiligheidsdivisie voor nieuw geweld, dat mogelijk wordt gepleegd door aanvallers in busjes, of gekleed in politieuniformen.