Sociaaldemocraten winnen verkiezingen in Spanje

Sánchez heeft gezegd open de gesprekken in te willen gaan voor het vormen van een regering. Hij zegt nog geen partij te willen uitsluiten. De enige eis voor de te vormen coalitie is het respecteren van de grondwet en het bevorderen van sociale gelijkheid.



Het linkse Unidas Podemos, een mogelijke partner voor Sánchez, kreeg 14,31 procent van de stemmen en haalde daarmee 42 zetels binnen. De leider van deze partij, Pablo Iglesias, zegt graag met Sánchez te willen werken aan een linkse regering. De partijen hebben dan nog wel steun nodig van kleinere partijen om aan een meerderheid te komen.



De conservatieve Volkspartij (PP) van Pablo Casado, die Mariano Rajoy opvolgde, viel terug van 137 naar 66 afgevaardigden (16,7 procent). Het centrumrechtse Ciudadanos behaalde 57 zetels. Casado heeft de leiding van de oppositie opgeëist.



Met de rechts-nationalistische nieuwkomer Vox komt er voor het eerst in veertig jaar een partij van deze signatuur in de volksvertegenwoordiging. De partij haalde 10,26 procent van de stemmen en gaat van 0 naar 24 zetels.



Ook voor een rechts blok is daardoor geen meerderheid. Door de verdere versplintering wordt de vorming van een stabiele coalitieregering een lastig karwei. PSOE en Podemus komen samen uit op 165 afgevaardigden, 12 te weinig voor de meerderheid. PP, Ciudadanos en Vox komen er 29 tekort voor productieve samenwerking in een kabinet.



De opkomst was zondag hoog bij de derde stembusgang in drieënhalf jaar. 75 procent van de bijna 37 miljoen stemgerechtigde Spanjaarden bracht zijn stem uit, 10 procent meer dan tezelfdertijd in 2016.



