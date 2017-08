Slachtoffers van 18 nationaliteiten bij aanslag Barcelona

Zeven gewonden tweede aanslag

Uren na de aanslag in Barcelona werden in de Spaanse kustplaats Cambrils vijf terreurverdachten doodgeschoten die met een auto mensen overreden. Er vielen zeven gewonden, maar het is nog niet bekend hoe precies. De terroristen droegen bomgordels.



De politie laat weten dat de situatie in de plaats die ten zuiden ligt van Barcelona inmiddels onder controle is. De gewonden in Cambrils zijn zes burgers en een politieagent.



Een van de aanvallers raakte ook gewond maar overleed later. Volgens de Spaanse politie is er een verband tussen het incident in Cambrils en de aanslag eerder in Barcelona.