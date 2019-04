Reisbureaus halen honderden Nederlanders terug uit Sri Lanka

De reisorganisaties regelen zelf dat ze met lijndiensten van bijvoorbeeld KLM en Emirates kunnen vliegen. Het Calamiteitenfonds betaalt alle kosten voor het terughalen. In het fonds zitten bijdrages die toeristen betalen bij een boeking, een paar euro per reis.



Reisadvies

Buitenlandse Zaken waarschuwde donderdag om alleen naar Sri Lanka te gaan als het noodzakelijk is. Er zijn namelijk nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is, meldt het departement. De veiligheidssituatie in het hele land is momenteel onvoorspelbaar en onzeker.



Bij de aanslagen op meerdere kerken en hotels in Sri Lanka afgelopen zondag kwamen zo'n 260 mensen om. Daaronder waren ook drie Nederlanders. Het dodental is ongeveer 100 minder dan de 359 die oorspronkelijk werden opgegeven.



"Het kunnen er 250 of 260 zijn. Ik kan het niet precies zeggen. Er zijn zo veel lichaamsdelen en het is moeilijk om een exact cijfer te geven," aldus Anil Jasinghe, de directeur-generaal van de gezondheidsdiensten in Sri Lanka.



Er liggen nog honderden gewonden in ziekenhuizen.



Lees ook: Halsema staat stil bij slachtoffers Sri Lanka