Raffinaderij Curaçao krijgt vrijwaring van VS

Belangrijke stap voor de raffinaderij op Curaçao. De ambassades van @minBZ zijn er voor het hele Koninkrijk.https://t.co/jqhizZlux3 — Stef Blok (@ministerBlok) May 2, 2019

Twee lokale overheidsbedrijven kunnen door het mandaat bovendien zaken blijven doen. De raffinaderij - de 'Isla' in de volksmond - zette in 2017 nog bijna 1 miljard Antilliaanse guldens om en is nog altijd goed voor zo'n 5 tot 6 procent van het bruto binnenlands product van Curaçao. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was een van de lobbyende partijen voor de raffinaderij.



Shell

De raffinaderij is in 1916 gebouwd door Shell, dat tot en met 1985 eigenaar bleef. Toen constateerde het bedrijf dat de raffinaderij niet alleen zeer vervuilend was, maar ook nog maar nauwelijks rendabel. Shell bood Curaçao aan de tent te sluiten en op te ruimen, maar van dat aanbod maakte de eilandsregering uit angst voor verlies van inkomsten en werkgelegenheid geen gebruik.



Shell en Curaçao kwamen een symbolische afkoopsom van één gulden overeen, op voorwaarde dat de Nederlanders nooit meer aansprakelijk gesteld zouden worden voor de vervuilde staat van de raffinaderij. Sindsdien pacht Pdvsa de raffinaderij. Die is onder Venezolaanse leiding enorm vervuilend. In 2015 stootte de Isla 26,4 ton aan CO2 uit, per hoofd van de bevolking.



Het contract met de Venezolanen loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. Voor velen een reden de tent te sluiten. De regering zoekt nog altijd naar een nieuwe partner.