Prognose: sociaaldemocraten Spanje op winst

Volgens de exitpolls van GAD3, in samenwerking met de nationale (RTVE) en regionale (FORTA) radio en tv, krijgt de PSOE circa 28 procent van de stemmen. Dat is volgens de Spaanse media goed voor 116 tot 121 van de 350 zetels, lang geen meerderheid.



De conservatieve Volkspartij (PP) volgt als tweede met bijna 18 procent. Het linkse Unidas Podemos, een mogelijke partner voor Sánchez, mag volgens de eerste peiling rekenen op 16 procent. Met de rechts-nationalistische nieuwkomer Vox, die mogelijk 12 procent haalt net achter de de centrumrechtse Ciudadanos (14 procent), komt er voor het eerst in veertig jaar een partij van deze signatuur in de volksvertegenwoordiging.



GAD3 zag direct nadat de stembussen waren gesloten ook geen meerderheid voor een rechts blok. Door de verdere versplintering wordt de vorming van een stabiele coalitieregering een lastig karwei. In het gunstigste geval komen PSOE en Podemus samen uit op 166 afgevaardigden, tien te weinig voor de meerderheid. PP, Ciudadanos en Vox komen er naar het zich laat aanzien veertien tekort voor productieve samenwerking in een kabinet.



De opkomst was zondag hoog bij de derde stembusgang in drieënhalf jaar. Twee uur voor sluiting van de kieslokalen had meer dan 60 procent van de bijna 37 miljoen stemgerechtigde Spanjaarden zijn stem uitgebracht, 9,5 procent meer dan tezelfdertijd in 2016.



In het verleden bleken vroege voorspellingen door de verschillende methodes van peilen nogal eens af te wijken van de werkelijke uitslag.



