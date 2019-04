President Soedan na bijna 30 jaar afgezet

De minister van Defensie van het Afrikaanse land, Ahmed Awad Ibn Auf, maakte in een toespraak bekend dat al-Bashir is afgezet en gearresteerd, en dat 'zijn regime wordt uitgeschakeld'.



Het land heeft voor zeker 24 uur de grenzen gesloten en de noodtoestand is voor drie maanden afgekondigd. De militairen willen twee jaar aan de macht blijven in de aanloop naar verkiezingen. Met de verwijzing naar 'het regime' wekt de defensieminister de indruk dat de nieuwe machthebbers de door islamistische stromingen gesteunde elite rond al-Bashir willen 'onttronen'. De minister wordt genoemd als mogelijk interim-president.



Militaire coup

Voor veel demonstranten die de afgelopen vier maanden tegen de heersers betoogden, is minister Ahmed Awad Ibn Auf echter een typische topman van het gehate regime. Een van de belangrijkste protestbewegingen heeft in een reactie opgeroepen door te gaan met demonstreren tegen het regime.



De geruchten over een militaire coup kwamen donderdagochtend op gang nadat de staatstelevisie had aangekondigd dat de legerleiding met een belangrijke mede­deling zou komen. Ook werd gezegd dat de politie in Khartoem 'vreed­zame demonstraties' tegen de president met rust zou laten.



Opgepakt

De val van de dictatoriaal regerende al-Bashir komt na massale protesten die in december losbarstten na prijsverhogingen van onder meer brood. De afgelopen dagen zijn bij de protesten zeker 22 mensen om het leven gekomen, onder wie 5 militairen.



De luchthaven van Khartoem is volgens plaatselijke media gesloten. Naar verluidt heeft een deel van de strijdkrachten nog een vergeefse poging gedaan de val van al-Bashir te voorkomen. Ongeveer honderd leden van de NCP, de partij van al-Bashir, en andere prominenten uit zijn regime zouden door soldaten zijn opgepakt.



Ooggetuigen zeiden dat het hoofdkwartier van de islamitische beweging van al-Bashir door militairen is bestormd. Een menigte demonstranten trok door de straten van de hoofdstad om de machtswisseling te vieren. Voor het ministerie van Defensie houden betogers al dagen een sit-in. "Wij hebben gewonnen," riepen demonstranten.



Gruweldaden

Al-Bashir kwam zelf met een militaire staatsgreep en met hulp van radicale islamisten aan de macht in 1989. Hij torpedeerde toen een vredesakkoord tussen een democratisch gekozen regering en opstandelingen in Zuid-Soedan.



In de jaren van zijn bewind is Soedan steeds meer geïsoleerd door zijn flirt met soennitische extremisten en het aanwakkeren van binnenlandse strijd in het zuiden en de noord­westelijke regio Darfoer. Al-Bashir wordt al tien jaar door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag ­gezocht wegens gruweldaden in ­Darfoer.



Het politieke isolement van al-­Bashirs regime, wurgende Amerikaanse economische sancties en de afscheiding van het olierijke zuiden (Zuid-Soedan) in 2011 hebben de zwakke economie van Soedan verder verlamd. Het regime heeft recentelijk nog veel geld los gekregen van onder meer Qatar, maar was al bankroet.



Vorige maand droeg al-Bashir een deel van zijn politieke macht over, als tegemoetkoming aan de demonstranten. Tevergeefs, zo blijkt nu.