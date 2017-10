Passage dagboek Anne Frank in stadions Italië

De Italiaanse autoriteiten reageren daarmee op het gebruik van antisemitische stickers met de beeltenis van Anne Frank door de fans van Lazio Roma. De stickers doken samen met spandoeken zondag op in het olympisch stadion van Rome, waar Lazio in de Serie A speelde tegen Cagliari.



Het gedrag van de fans leidde tot veel ophef in Italië. President Sergio Mattarella noemde het gedrag ''onmenselijk en alarmerend voor Italië''. De spelers zullen dit weekend op het midden van het veld een kring maken. De passage uit het dagboek zal dan via de luidsprekers worden voorgedragen.



De Joodse Anne Frank stierf in februari 1945 op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Het dagboek dat ze in het Achterhuis in Amsterdam schreef, bleef bewaard en werd wereldberoemd.



Afschuw

De Anne Frank Stichting laat in een reactie weten met afschuw kennis te hebben genomen van de actie van Roma-fans. "Goed dat anderen, waaronder Italiaanse voetbalclubs, hun verontwaardiging over deze actie hebben uitgesproken,'' stelt de stichting in een reactie.



Supporters van Lazio Roma hebben een afbeelding van Anne Frank misbruikt om hun antisemitische meningen kenbaar te maken. De harde kern van Lazio Roma-supporters heeft een lange geschiedenis van racisme, antisemitisme en extremisme.



In dit geval wilde de Lazio-aanhangers de supporters van stadsgenoot AS Roma beledigen,'' aldus de Anne Frank Stichting die er op wijst dat deze anti-Joodse uitingen, uiterst pijnlijk zijn voor diegenen die de gevolgen van de Jodenvervolging aan den lijve hebben ondervonden.



Voorpagina

Acht nationale Italiaanse kranten besloten dinsdagochtend een afbeelding van Anne Frank op hun voorpagina te plaatsen in een voetbalshirt. Ook dit was naar aanleiding van de antisemitische stickers met de beeltenis van Anne Frank van fans van de voetbalclub.