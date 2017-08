Meer beveiliging op toeristische hotspot

Spaanse politie doorzoekt woning imam

De Spaanse politie heeft zaterdagochtend in de gemeente Ripoll ten noorden van Barcelona het huis van een imam doorzocht.



Er is gezocht naar DNA-sporen, meldde de krant El Pais op basis van politiebronnen. De politie vermoedt dat een van de twee lijken die zijn gevonden in een huis in Alcanar, dat van de moslimgeestelijke kan zijn.



De terreurcel zou volgens de politie de aanslagen op de Ramblas in Barcelona en de verijdelde aanslag in Cambrils in het huis hebben gepland. In de woning in Alcanar vond woensdag een grote explosie plaats.



De politie kondigde zaterdag "meerdere gecontroleerde explosies" in Alcanar aan, en voegde eraan toe dat de bevolking zich daar geen zorgen over hoeft te maken. De woning raakte woensdag zwaar beschadigd door ontplofte gasflessen.