Nieuwe metro moet verkeersknoop uit Jakarta halen

"Normaal doe ik er ruim twee uur over om mijn bestemming te bereiken, maar met de nieuwe metro ben ik er in 15 minuten. Het is makkelijk en efficiënt," zegt forens Sri Umawati.



Indonesiërs zitten nog een beetje onwennig in de MRT, de nieuwe metro die een paar weken geleden, vlak voor de verkiezingen, in Jakarta is geopend door president Joko Widodo. De nieuwe MRT was een belangrijk onderdeel van de herverkiezingscampagne van Widodo, die de verkiezingen vermoedelijk heeft gewonnen.