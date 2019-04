Nieuwe burgemeester Chicago is zwart, vrouw en homoseksueel

Ik ben kandidaat namens de Democraten, maar wel een ander soort Democraat dan jullie tot nu toe kenden

Lightfoot's tegenstander Toni Preckwinkle (72) had echter aanzienlijk meer ervaring. Ze zat 19 jaar in de gemeenteraad van Chicago en was voorzitter van de Democratische partij in Cook County, het district waar de stad onder valt.



Verandering

In aanloop naar de stembusgang leidde Lightfoot al in de peilingen, maar dat ze nu ook daadwerkelijk burgemeester is, betekent dat Chicago duidelijk voor een verandering heeft gekozen. De voormalig openbaar aanklager heeft voor ze burgemeester werd nog nooit een publieke functie bekleed.



Tijdens een recente verkiezingsbijeenkomst plaatste Lightfoot zich al buiten het gangbare politieke spectrum: "Ik ben kandidaat namens de Democraten, maar wel een ander soort Democraat dan jullie tot nu toe kenden," noteerde persbureau AP. Ze verzilverde met die boodschap bijna driekwart van de stemmen.



Tijdens haar campagne beloofde ze plechtig het politieapparaat te gaan veranderen. In het verleden was ze voorzitter van een werkgroep die concludeerde dat er sprake is van systematisch racisme binnen het korps in de stad. Dat ze politiek nog onervaren is, bood volgens Lightfoot juist kansen. Ze beloofde een nieuw licht te laten schijnen door het stadhuis.



Obama

Democratisch bolwerk Chicago is van oudsher een van de meest cultureel diverse steden van de Verenigde Staten. De stad koos in 1979 al haar eerste vrouwelijke burgemeester. Vier jaar later volgde de eerste zwarte man. Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, zette er bovendien zijn eerste stappen als politicus.