May: vervroegde verkiezingen laatste wat we doen moeten

May niet voor vervroegde verkiezingen

De Britse premier Theresa May heeft in het parlement betoogd dat vervroegde verkiezingen houden het laatste is wat de Britten nu moeten doen. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May, die gisteren in hetzelfde Lagerhuis een historische nederlaag leed over haar brexitplan.



Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft onmiddellijk een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend. Daar wordt rond 20.00 uur over gestemd. Corbyn heeft gezegd dat het land nu door "een zombieregering'' wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft.



Corbyn mikt op nieuwe verkiezingen. Hij wil opnieuw met de EU gaan onderhandelen over een brexit als hij die stembusgang wint.



De onderhandelingen die May heeft gevoerd leidden tot akkoorden met Brussel die dinsdag werden weggestemd door een enorme meerderheid van de parlementariërs, inclusief 118 Conservatieven uit Mays eigen fractie van 317 leden. Maar haar kansen lijken nu beter. Ze beklemtoonde dat de partij van Corbyn, Labour, de economie zal ruïneren. De angst voor de links-radicale Corbyn is groot. May zou het met de steun van de 317 Conservatieven en tien Noord-Ieren net redden. De Conservatieven zullen woensdagavond hun 'burgeroorlog' over het wel of niet verlaten van de EU onderbreken, schatten Britse media in.



Als de regering het vertrouwen behoudt, moet May voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal. Als de regering onvoldoende vertrouwen blijkt te hebben, moet er in twee weken tijd geprobeerd worden een andere regering te vormen, mogelijk met andere mensen en partijen. Als dat niet lukt volgen nieuwe verkiezingen.



Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan de brexit tot juli kan worden opgeschort.