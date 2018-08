Marokko voert dienstplicht voor alle jongeren in

Met de herinvoering van de militaire dienstplicht hebben de Marokkaanse autoriteiten maandagavond een verstrekkende maatregel aangekondigd. Er zijn nog nauwelijks details bekend over het in het grootste geheim voorbereide besluit.



Zo is onduidelijk is of de dienstplicht geldt voor de Marokkaanse diaspora in Nederland en elders in vooral West-Europa. Wel is bekend dat de dienstplicht, die al vanaf oktober van kracht zou moeten zijn, ook van toepassing is op vrouwen.



"Mannen en vrouwen tussen de 19 en 25 jaar zijn verplicht tot het vervullen van twaalf maanden militaire dienst," aldus een maandagavond door een woordvoerder van het koninklijk paleis voorgelezen verklaring.



Gehandicapten en kostwinners komen in aanmerking voor vrijstelling, studenten krijgen recht op uitstel. Volgens de doorgaans goed ingevoerde digitale krant fr.le360.ma komt op ontduiking van de dienstplicht een celstraf van maximaal zes jaar te staan.



Afkopen

Als Marokko het Turkse model volgt, zullen Marokkaans-Nederlandse jongeren de gevolgen van herinvoering ondervinden. In Turkije geldt de dienstplicht alleen voor mannen. Nederlandse Turken komen in aanmerking voor uitstel tot hun 39ste en kunnen de dienstplicht afkopen. Vroeger kostte dat ruim 5000 euro, inmiddels 1000 euro.