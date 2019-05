Maduro: couppoging mislukt

Maar oppositieleider Juan Guaidó laat het er niet bij zitten en roept iedereen op om vandaag: de dag van de arbeid, massaal de straat op te gaan.



De toespraak volgde op de oproep van oppositieleider Juan Guaidó van gisteren aan militairen om zijn kant te kiezen. Het lijkt er niet op dat het leger hem massaal steunt. Bij confrontaties tussen aanhangers van de oppositie en het leger zijn volgens mensenrechtenorganisaties ruim honderd gewonden gevallen.



Minister Blok

Guaidó vroeg aan de burgers om de militairen die zijn kant kiezen te steunen. Volgens de oppositieleider was zijn plan om de zittende president Maduro te verdrijven 'in de laatste fase' beland. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de situatie in Venezuela zorgelijk. "Er zijn tientallen gewonden en we volgen de situatie op de voet," zei hij in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1.



Blok is nu op Curaçao. "Vlak bij Venezuela realiseer je je heel goed wat de invloed is op Curaçao." Vluchtelingen uit Venezuela leiden volgens hem tot problemen in onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg op het eiland.



Staatsgreep

De Venezolaanse regering spreekt van een poging tot een militaire staatsgreep. Volgens Maduro hebben enkele militairen en de oppositie geprobeerd om een "onrechtmatige regering" te vormen, met steun van de Verenigde Staten en Colombia. Hij zei dat Venezuela slachtoffer is van "allerlei vormen van geweld".



Vannacht riep Guaidó met de hastag #ConTodoPaLaCalle de natie op om vandaag, op 1 mei, de dag van de arbeid, massaal de straat op te gaan. In januari 2019 riep de oppositieleider zichzelf ook al uit tot president die de steun zou hebben van de Venezolaanse soldaten.