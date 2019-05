Laagste opkomst 'gele hesjes' ooit

In het 25e weekend van de protesten gingen nog geen 19.000 demonstranten de straat op, tegen ruim 23.000 vorig weekeinde. In Parijs kwamen een kleine 1500 demonstranten opdagen.



Woensdag kwamen op de Dag van de Arbeid nog tienduizenden vakbondsleden en 'gele hesjes' samen om te protesteren tegen Macron, die een week eerder maatregelen aankondigde om de ontevreden Fransen tegemoet te komen.



Hij wil de inkomstenbelasting aanzienlijk verlagen en de laagste pensioenen aanpassen aan de inflatie.



Steun

De gele hesjes kregen zaterdag steun van honderden artiesten, onder wie filmsterren Juliette Binoche en Emmanuelle Béart, die in een open brief in de krant Libération zich achter de eisen van de demonstranten schaarden en pogingen om de beweging in diskrediet te brengen verwierpen.



De ondertekenaars van de brief veroordeelden ook het in hun ogen steeds repressievere optreden van de overheid tegen de demonstranten.