Kofi Annan (80) overleden

Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zaterdag bekendgemaakt.



Annan is tachtig jaar geworden. Hij overleed in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

De Ghanees Annan werd geboren op 4 april 1938. Hij was secretaris-generaal van de VN van 1997 tot 2006. Zijn ambtsperiode werd gedomineerd door Irak, maar hij heeft ook veel gedaan voor het door oorlogen, hongersnood, vluchtelingenproblematiek en ziekten geteisterde Afrika.



Ook slaagde hij erin fondsen bijeen te brengen voor de bestrijding van de aidsepidemie. Het lukte hem veel landen te overtuigen van de grote bedreiging die aids en hiv-besmetting vormt en van de noodzaak de strijd daartegen aan te binden. Ook stroomlijnde hij de VN-bureaucratie.



Nobelprijs

In 2001 kregen Annan en de VN de Nobelprijs voor de Vrede voor hun werk voor een beter georganiseerde en vrediger wereld.



Annan heeft tijdens zijn meer dan veertig jaar omvattende carrière bij de Verenigde Naties die hij in 1962 begon vele politieke mijnenvelden overleefd, maar na 2001 liep zijn tot dan toe ongeschonden imago echter deuk na deuk op.



Interne conflicten en schandalen, onder meer rond de mogelijke rol van zijn zoon Kojo bij fraude met het Iraakse olie-voor-voedselprogramma, leerden hem dat roem vergankelijk is. Van veelgeprezen hervormer werd hij het middelpunt van alles wat fout ging bij de VN.



Affaire

Vooral zijn afhandeling van de affaire rond UNHCR-topman Ruud Lubbers, die beticht werd van seksuele intimidatie, viel slecht bij de VN-staf, waarbij hij zo geliefd was.



Annan sprak Lubbers vrij op grond van een intern rapport, maar de Nederlander moest toch vertrekken toen dat verslag uitlekte. Hoewel de VN-medewerkers hun steun in hem niet opzegden, leidden de affaires rondom Annan wel tot een resolutie waarin scherpe kritiek werd geuit op het hoger management van de volkerenorganisatie.



Kofi Annan Foundation

Na zijn ambtsperiode bij de VN werkte hij als voorzitter van de Kofi Annan Foundation die probeert politici te mobiliseren om bedreigingen voor de vrede en mensenrechten tegen te gaan. Ook nam hij zitting in The Elders, een gezelschap rond de oud-president van Zuid Afrika Nelson Mandela. Annan werd bij de VN opgevolgd door de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon.



Annan zou op 18 oktober deelnemen aan One Young World in Den Haag, een forum voor 'jonge leiders'. Hij zou er over zijn carrière spreken met mensenrechtenadvocate Amal Clooney, ter ere van zijn tachtigste verjaardag.