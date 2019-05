Kiezer pikt gemodder rond brexit niet meer

Deze verkiezingsuitslag zal daarom voorlopig nog nadreunen in Downing Street. De onrust in de Conservatieve partij is, na rondom Pasen even te zijn weggeëbd, weer helemaal terug.



In normale omstandigheden zou Labour van een afstraffing van de aartsrivaal profiteren. Zij zijn immers de grote oppositiepartij in het traditionele tweepartijenstelsel van Groot-Brittannië. Toch kregen ook de sociaaldemocraten een verlies gepresenteerd toen de stemmen waren geteld. In absolute aantallen viel de schade mee, maar bij Labour hadden ze juist gerekend op een flinke winst.



Nieuw referendum

Ook Labour zwalkt nog altijd als gevolg van het brexitdebat. Een groot deel van de partij wil dat er een nieuw referendum komt, terwijl een ander deel juist van oordeel is dat de in het vorige referendum gesteunde brexit er gewoon moet komen.