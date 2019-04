Justitie VS beschuldigt Assange van hacking

WikiLeaks

Assange (1971) dankt zijn bekendheid vooral aan zijn betrokkenheid bij de oprichting van WikiLeaks. Die website publiceerde onder meer geheime documenten van de Amerikaanse overheid. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zette WikiLeaks ook door hackers gestolen documenten van de Democratische Partij van Hillary Clinton online.



In 2012 bevond Assange zich in Groot-Brittannië, waar hij naar de Ecuadoraanse ambassade vluchtte. Hij wilde zo voorkomen dat de Britten hem zouden uitleveren aan Zweden. Daar was de Australiër beschuldigd van seksueel geweld tegen twee vrouwen in 2010. Hij ontkende, maar wilde toch niet naar Zweden. Hij vreesde dat het land hem zou uitleveren aan de VS.



Gedrag

Het Zweedse onderzoek is later stopgezet, maar Assange bleef in de ambassade. Daar verslechterde zowel zijn gezondheid als zijn relatie met zijn Ecuadoraanse gastheren. Medewerkers klaagden over het gedrag van Assange. Die zou op zijn skateboard door de gangen rijden en ruzie maken met het personeel.



President Lenín Moreno, die in 2017 aantrad, liet doorschemeren dat hij de Australiër liever zag vertrekken. De WikiLeaks-oprichter kreeg te maken met steeds meer restricties en moest onder meer zijn eigen medische kosten gaan betalen. Hij probeerde vorig jaar een aanscherping van de huisregels via de rechter te laten terugdraaien, maar verloor de rechtszaak.