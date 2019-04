Joost Lagendijk mag weer terug naar Turkije

De Turkse autoriteiten beschuldigen de in Amerika woonachtige Turkse moslimprediker Fethullah Gülen ervan het brein te zijn achter de coup.



"De ultieme sanctie zou zijn dat ze me het land uitzetten. Het zou naïef zijn om te denken dat mij dat niet kan overkomen," zei hij toen. Die gevreesde nachtmerrie kwam uit.



Al dertig lange maanden leeft hij in gedwongen ballingschap. Kans op spoedige terugkeer naar Turkije leek er tot dinsdag niet te zijn. "Ik heb vernomen dat Erdogan dat persoonlijk blokkeert. Tot op het hoogste niveau is door Nederland en Turkije over mijn zaak gesproken, maar de grote baas ligt dwars," zei Lagendijk eerder.



Doorslag

Lagendijk weet nog niet wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Zeker is dat het een nieuwe stap is van Turkse zijde om de betrekkingen met Nederland te normaliseren.



Die waren ruim een jaar lang ongekend beschadigd door de weigering van Nederland om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, in maart 2017 toe te laten tot Nederland om campagne te voeren voor Erdogan.



De ruzie liep hoog op na de deportatie naar Duitsland onder politiedwang van een Turkse minister nadat zij onaangekondigd in Rotterdam was opgedoken om Turkse Nederlanders aan te moedigen op Erdogan te stemmen.



Het bezoek van minister Cavusoglu eerder deze maand aan Nederland heeft bijgedragen aan de verdere normalisering van de betrekkingen en daar profiteert Joost Lagendijk nu ook van. "Dit goede nieuws kon op geen beter moment komen," zegt Lagendijk. "Vandaag is mijn vrouw jarig. Een beter cadeau kun je je niet wensen."